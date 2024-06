Empoli, mercato: i primi nomi sono interessanti, non sarà semplice sostituire Luperto

Getty Images

Messo il punto definitivo sulla questione allenatore, anche in casa Empoli, con un ritardo tutto sommato accettabile visto che le competizioni internazionali (Europeo e Coppa America) rallentano tutte le trattative, si comincia a parlare seriamente di calciomercato. La squadra è un po’ da ricostruire in tutti i reparti, ma quelli fondamentali, che costituiscono la colonna della squadra, sono senza dubbio due: la porta e l’attacco. I nomi per il dopo Caprile non sono pochi, ma tra quelli emersi nelle ultime ore spicca quello di Marco Silvestri, in uscita dall’Udinese. Dopo l’avvio da titolare nella stagione scorsa, l’ex numero uno di Leeds e Verona ha chiuso l’annata facendo il vice all’emergente Okoye. Il portiere nigeriano sarà il titolare anche la prossima stagione, per cui Silvestri, classe ‘91, cercherà nuova sistemazione. Sicuramente è un nome perfettamente in linea con i parametri del club: l’estremo difensore emiliano avrà voglia di riscattarsi e di affermarsi ancora come protagonista del massimo campionato, inoltre ha il contratto in scadenza nel 2025. Lo stipendio percepito dai friulani si aggira sul milione, quindi anche a livello economico l’operazione sta in piedi.

Manca invece solo l’ufficialità per l’arrivo di Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter. L’attaccante classe 2002, che qualche anno fa sembrava sul punto di potersi affermare in prima squadra non ancora maggiorenne, è reduce da stagioni di gavetta in giro per l’Italia e l’Europa (Basilea, Anderlecht, Bari, Spal): positiva l’ultima, dove con la maglia della Samp ha collezionato 23 presenze e sei gol nella serie cadetta. I nerazzurri, proprietari del cartellino, sembrano disposti a cederlo in prestito (l’Empoli proverà a far inserire una cifra per il riscatto), ma solo dopo avergli rinnovato il contratto. L'altro nome molto interessante per l’attacco e quello del marocchino Walid Cheddira, che Corsi aveva seguito anche l’anno scorso dopo l’ottima stagione in B al Bari. Ancora non è chiaro se il nuovo allenatore degli azzurri, Antonio Conte, voglia fare a meno di lui: di certo c’è che la concorrenza sull’attaccante ex Frosinone è spietata, con Venezia e Monza interessate ad acquisirne le prestazioni. Parlando di cessioni, sembra sul punto di chiudersi l’esperienza di Sebastiano Luperto con la maglia azzurra. Il capitano dei toscani dovrebbe seguire al Cagliari il suo ultimo allenatore, Davide Nicola, che lo ha chiesto espressamente alla società sarda. La cifra non è di quelle da far girare la testa (si parla di 4 milioni) e per questo non sarà facile sostituire il calciatore. Luperto, in particolare nelle ultime due annate, si è confermato elemento imprescindibile e praticamente insostituibile del reparto difensivo ed il fatto che sia stato uno dei giocatori più impiegati in assoluto in Serie A quest'anno ne è la degna riprova. Cederlo ci sta, il giocatore ha forse dato tutto a Empoli e gli stimoli nel calcio sono tutto, ma sostituire un giocatore del suo calibro e della sua personalità con ciò che verrà ricavato dalla sua cessione sarà davvero complicato.