Empoli, saluta il ds Accardi: è in arrivo Gemmi

La notizia era nell’aria da diversi giorni e ora è ufficiale.: con una nota diffusa sui propri canali, il club toscano ha comunicato la separazione dal dirigente artefice dei successi conseguiti nelle ultime stagioni e cheCon queste parole l’Empoli ha formalizzato l’addio di Accardi: "Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per la risoluzione anticipata del contratto.Arrivato in azzurro nel 2012, fa parte per due stagioni della rosa di mister Sarri, chiudendo la carriera nel maggio del 2014 con la promozione in Serie A. Nell’estate dello stesso anno assume il ruolo di Team Manager per poi,oltre che contribuire in modo sostanziale alla crescita e allo sviluppo del club. Al Direttore Pietro Accardi vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi 12 anni e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale".Se per Accardi si aprono le porte della Serie B e della Sampdoria,che ha definito proprio nei giorni la conclusione della sua avventura in Calabria, con l’approdo al suo posto dello storico direttore dell’area tecnica del Crotone Giuseppe Ursino.