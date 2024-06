Nicola tra Empoli e Cagliari: cosa sta succedendo

Getty Images

Nell'effetto domino che sta colpendo molte panchine di Serie A potrebbe rientrare anche l'Empoli. Dopo la salvezza conquistata all'ultimo minuto dell'ultima giornata grazie a un gol di Niang - che tra l'altro dovrebbe lasciare il club - Din cerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Ranieri.- I contatti inziati qualche giorno fa si stanno intensificando, Nicola sta facendo delle riflessioni sui progetti messi sul tavolo dalle due società.. Il tecnico ha ancora un altro anno di contratto, per andare via ci sono due strade: o rinuncia alla parte rimanente dello stipendio, oppure le due società devono trovare un'intesa per il passaggio di Nicola al Cagliari; non è escluso che i rossoblù possano proporre un giocatore come contropartita.

- Il Cagliari è una delle poche squadre rimaste senza allenatore. L'anno scorso ha raggiunto la salvezza grazie al lavoro di, lasciando però aperta la porta a un possibile ruolo da ct. Prima di andare su Nicola il Cagliari aveva avuto contatti anche con Sottil e Dionisi.