A Empoli per la corsia sinistra mirino su Costa (Spal). Nel mirino Pajac del Cagliari. Per la porta no del Chievo per Sorrentino si valutano quindi le alternative Marchetti (Genoa) e Rafael (Sampdoria). In attacco, quasi perso Kownacki (Samp) diretto al Fortuna Dusseldorf, mirino sempre più su Lapadula del Genoa, conteso però da Spal e Udinese.



Diversi intrecci di mercato collegano Spal e Chievo. I ferraresi non hanno avuto armi convincenti per chiudere Stepinski. C’era l’idea di inserire nell’affare Paloschi, che ora piace soprattutto al Frosinone (si complica invece il ritorno in gialloblù). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Frosinone va a caccia di un'altra punta e spinge per Falcinelli (Bologna). Per l’esterno offensivo Frankowski dello Jagiellonia ci sono sirene dalla Russia. A centrocampo l’obiettivo è Schiattarella (Spal).