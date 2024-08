Empoli, Sullo (vice D'Aversa): "Questa vittoria è tanta roba. Potevamo fare il 3-0, noi propositivi e fortunati"

AFP via Getty Images

Salvatore Sullo, vice allenatore dell’Empoli e in panchina al posto dello squalificato Roberto D'Aversa, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sulla Roma per 2-1 all'Olimpico grazie alle reti di Gyasi e Colombo su rigore.



TANTA ROBA - “Per noi vincere all’Olimpico è tanta roba, ma il nostro obiettivo è a lunga scadenza. Dobbiamo goderci questa vittoria perché abbiamo fatto una grande partita, ma dobbiamo ricordarci che per ottenere questi risultati serve il 100% da parte di tutti, chi gioca e chi non gioca”.



BRAVI E FORTUNATI - “Abbiamo fatto giocare male la Roma? In realtà ci siamo concentrati sul giocare il meglio possibile noi. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e meritavamo il doppio vantaggio. Nel secondo la Roma è venuta fuori e Vasquez è stato bravo, ma noi potevamo fare anche il 3-0. Siamo sempre stati propositivi e quando hai queste caratteristiche anche la fortuna ti premia”.