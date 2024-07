Getty Images

Empoli, UFFICIALE: D'Aversa è il nuovo allenatore

34 minuti fa



Una delle ultime panchine ancora libere per la stagione 2024/25 ha trovato finalmente e ufficialmente un nuovo padrone. Si tratta di quella dell'Empoli che, dopo aver salutato Davide Nicola (destinato al Cagliari) ha ufficializzato di aver messo sotto contratto l'ex allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa. Per il tecnico classe 1975 un contratto della durata di due anni con scadenza 30 giugno 2026.



IL COMUNICATO - Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Oltre a mister D’Aversa, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Salvatore Sullo, nel ruolo di allenatore in seconda, Fabio Piccioni, collaboratore tecnico, Luigi Turci, preparatore dei portieri, Danilo Massi e Riccardo Ragnacci preparatori atletici.