Miha Zajc non è felice, per usare un eufemismo. Il suo agente ieri ha alzato i toni e annunciato un addio probabile all'Empoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è stanco di lavorare con Iachini che conta poco su di lui. Pronte le offerte di Newcastle e Huddersfield in Premier League per acquistarlo immediatamente.