En-Nesyri, la Roma prende tempo e il Fenerbahce fa pressione sul Siviglia: cosa succede

lo vuole fortissimamente, Josè Mourinho non è da meno: quello perè un duello che non si disputa ad armi pari, ma che si è animato negli ultimi giorni per via della preferenza accordata dall'attaccante marocchino classe 1997 ai giallorossi, nonostante l'offerta del Fener sia maggiore.Col passare delle ore, la Roma e il Siviglia, con la mediazione del giocatore, avevano raggiunto un accordo a. Tutto definito in linea di massima, se non che, a quanto ci risulta, la società della Capitale ha preso altro tempo.

A questo punto il Fenerbahce ha aumentato la pressione, forte di un'offerta maggiore sia agli andalusi (30 milioni), sia al giocatore:. Non c'è spazio invece per soluzioni nel campionato arabo, che En-Nesyri ha escluso dal proprio orizzonte. Se la Roma non riprenderà in fretta il filo del discorso col Siviglia, mantenere il vantaggio si rivelerà pressoché impossibile.20 reti e 3 assist in tutte le competizioni, spiccata abilità nel gioco aereo mostrata anche ai Mondiali in Qatar nel 2022, En-Nesyri è un attaccante centrale che fa della forza fisica e del colpo di testa le sue armi migliori. Regge il reparto da solo ed è perfetto al centro di un tridente, ragion per cui De Rossi vorrebbe lui per il dopo Lukaku. Ma l'affare è ancora in bilico.