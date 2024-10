Eranio: “Il Milan non é un gruppo ma tanti gruppetti”

Fonseca sta affrontando delle difficoltà, sembra che la squadra non sempre lo segua

"Quando le cose non vanno tanto bene è molto più semplice delegittimare l'allenatore. Se non sei dentro gli allenamenti, come si comportano i giocatori diventa difficile dare un giudizio. Entrando nel merito di quel che si vede in campo dico che il problema è si scatenano delle situazioni negative partendo da errori individuali. A Firenze ad esempio è incredibile l'errore di Tomori che porta al 2-1 dei viola".



Lei ha fatto parte della squadra 1996/97: allenatore Tabarez, difficoltà iniziali con un allenatore straniero finite nell'esonero. Ci vede analogie?

"Ce le vedo ma sono convinto che questo Milan sia competitivo, ma serve che i giocatori facciano gruppo e seguano l'allenatore. Di gruppi, invece, ne vedo tanti…"."È una cosa grave e la società deve intervenire. Berlusconi legittimò Sacchi davanti al gruppo, lo stesso dovrebbe fare questa proprietà, perché in caso contrario diventa un problema. Se i rigore lo calcia Theo o Abraham e non Pulisic non va bene, significa che qui si pensa singolarmente e non di squadra".Milannews.it ha intervistato l’ex centrocampista del Milan Stefano Eranio per fare il punto della situazione sulla squadra allenata da Fonseca.