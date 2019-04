La sua relazione e il suo matrimonio con il centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili è ormai terminata e anche se fra i due il rapporto è ottimo Erjona Sulejmani ha deciso: basta con i calciatori.



Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram la bellissima modella albanese ha infatti confermato che dopo la relazione con Dzemaili non ha alcuna intenzione di trovare un nuovo fidanzato calciatore che sia esso Messi o Ronaldo.



Il prossimo fidanzato non sarà un calciatore, quindi, ma non è detto che non sia un altro personaggio all'interno del mondo del calcio. Sta facendo discutere i fan della splendida Erjona la risposta alla domanda sul possibile flirt con il presidente dell'Inter, Steven Zhang. La Sulejmani, nota tifosa interista, conosce il numero uno nerazzurro e quella serie di "occhi che indagano" lascia molti spiragli al gossip.



Nel frattempo ecco le più belle foto di Erjona nella nostra gallery.