Erlic tra Euro 2024 e mercato: rimpianto in Croazia, il punto sul futuro

Euro 2024 della Croazia si è già concluso. Con il pari contro l’Italia e quello tra Inghilterra-Slovenia è arriva l’aritmetica eliminazione della nazionale croata guidata da Zlatko Dalic.Un risultato deludente, che in patria ha portato alla ribalta alcuni interrogativi sulla gestione da parte del commissario tecnico, soprattutto sul reparto difensivo, che ha deluso con ben 6 reti subite in 3 gare.Tra i dubbi c’è quello del mancato utilizzo di Martin Erlic, difensore del Sassuolo, che nell’ultima stagione in Serie A ha totalizzato 1 goal in 32 presenze.

Il classe 1998 è entrato nel giro della Croazia a giugno 2022, totalizzando nove presenze con la maglia della nazionale balcanica, gare in cui gli uomini di Dalic hanno seguito appena 3 reti.Il futuro di Erlic è ancora tutto da scrivere. Il difensore ha diverse richieste della Serie A e potrebbe tornare subito nella massima competizione dopo la retrocessione del Sassuolo.