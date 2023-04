Il Napoli si avvia alla conquista dello scudetto tradizionale,Si avvicinano ledellail 18 e il 19 aprile andrà in scena l'ultimo atto del massimo campionato italiano su- ultimo titolo della storica collaborazione tra la Federazione mondiale ed Electronic Arts -, otto squadre si disputeranno il titolo:. E i fari sono puntati proprio sui giallorossi, perché è con quella maglia che gioca l'uomo da battere., meglio noto con il suo nickname, campione in carica della eSerie A dopo aver vinto la scorsa edizione vestendo altri colori, quelli granata del. E' a caccia del back to back e nei playoff ha dimostrato di essere ancora l'avversario più temibile con una prova di forza contro la Salernitana di, un altro dei player più quotati del torneo.E' un altro player rispetto alla scorsa edizione della eSerie A Tagliafierro, arriva da una stagione magica perché oltre alla vittoria dello scudetto virtuale ha messo insieme anche il, il circuito competitivo globale. Eppure l'inizio del 2022/23 non è stato semplice: "Ero consapevole di non essere tra i più forti almeno quest'anno - racconta 'Obrun2002' in esclusiva a-. Ci si basa sul ranking, l'anno scorso ero il più forte a detta di tutti perché ero primo, quest'anno non lo ero, anzi ero quarto o quinto. Sapevo che Montaxer era meccanicamente più bravo di me e lo aveva dimostrato nelle altre competizioni in cui ci eravamo affrontati, mi ha sempre battuto. Però sapevo che quando si gioca dal vivo, uno di fronte all'altro,"."Forse la cosa più bella è che non ho vinto niente, con la eNazionale e nell'uno contro uno nelle Global Series. Sono arrivato sempre a un passo, alle semifinali, quindi l'obiettivo è sempre quello: alzare la Coppa del Mondo, lo stesso obiettivo con cui ho iniziato. Ogni anno il gioco cambia, ci si pongono sempre nuovi traguardi. Negli anni scorsi non mi ero mai qualificato alla eChampions League ad esempio, quest'anno ho la possibilità di giocarmi anche quella: ci sono sempre nuovi obiettivi, c'è sempre la voglia di dimostrare a me stesso e agli altri che sono sempre lì"."Sono partito con Exeed che ancora non ero maggiorenne, abbiamo fatto un percorso insieme come team, coach, gruppo che si è creato: ogni trasferta è come uscire con amici. Con il Torino abbiamo alzato il trofeo l'anno scorso, quest'anno dobbiamo farlo con il Lecce"."Chi mi spaventava di più era Montaxer, ma ero anche felice di averlo ai Playoff. Come l'anno scorso con Karimisbak, era ritenuto il più forte a livello di eSerie A e l'ho battuto ai Playoff. Quest'anno si è ripetuto il canovaccio, ora c'è da battere nuovamente Karim e poi si vedrà"."Quest'anno per fortuna ho tante competizioni aperte, le vivrò un torneo alla volta. La eNazionale è quella che ci è rimasta un po' di più, vincere con la maglia azzurra fa tutto un altro effetto ed è un 2vs2: ci sarà tanto da allenarsi"."Sono molto contento di come abbiamo reagito nei momenti no e della scalata fino alla finalissima del Loser Bracket. Meritavamo di vincere e lo abbiamo fatto nella settimana decisiva. Una vittoria che ci dà tanta fiducia per i Playoff e so che abbiamo le qualità per qualificarci al mondiale dal vivo: ora sta solo a noi"."L'anno scorso venivano premiate più la rete di passaggi rasoterra e l'inventiva davanti, con la difesa che aiutava un po' di più a livello di IA. Quest'anno devi essere molto preciso in difesa, davanti viene premiata più la 'giocata sporca', la palla alta... Come ogni anno c'è da reinventarsi: è quello che fa la differenza tra giocatori buoni e ottimi giocatori"."Sono abbastanza sereno. Si proveranno i giochi e vedremo. Ne usciranno tanti, ci sono anche UFL e Goals, ma i gameplay sembrano quelli di FIFA 14-15. Penso che EA dominerà per i prossimi anni"."Penso che ogni anno si vada a migliorare, poi è ovvio che è un tema molto difficile da spiegare alle altre generazioni, lo vedo anche con mia madre. E' ancora difficile accettare quello che facciamo. Ma se è la nostra passione e porta risultati, perché no?"."Come anche con Montaxer, queste partite le studiamo con il coach, con 'Hollywood285', cerchiamo di trovare punti di riferimento in attacco e in difesa. Poi ovvio che contro top player come Monta e Karim se ne trovano pochi. Con Montaxer l'unico punto di riferimento che mi ero dato davanti era tirare da fuori ed è poi la situazione che ha sbloccato la sfida. Cercherò di trovare qualche piccolezza, qualche difetto nel gameplay di Karim"."Penso di sì, assolutamente. L'anno scorso al Mondiale, sia nell'1vs1 dove si erano qualificati anche Danipitbull e Er_Caccia98 sia nel 2vs2 dove abbiamo fatto terzi, abbiamo fatto bene. Il rispetto in generale degli altri pro player verso quelli italiani c'era già ed era anche tanto, ma quest'anno c'è proprio timore: siamo tanti, il livello medio del nostro movimento è veramente altissimo e sono sicuro che anche quest'anno porteremo qualche player italiano al Mondiale".