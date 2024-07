Esposito mette in attesa l'Empoli: vuole tornare alla Sampdoria

Getty Images

La caccia all'attaccante per la prossima stagione dellaconduce anche ad un sogno dei tifosi blucerchiati. A Genova infatti Sebastianoha lasciato un grande ricordo, e i sostenitori doriani gradirebbero molto un suo ritorno. L'ipotesi di un Esposito bis però sembrava particolarmente difficile sino a pochi giorni fa, anche per l'inserimento dell'e per la volontà delldi testare la punta nel campionato di Serie A. L'operazione pareva in chiusura, ma adesso andrebbero registrati alcuni aggiornamenti in merito.Secondo Sport Mediaset Esposito infatti avrebbe. Il giocatore avrebbe infatti momentaneamente rifiutato il trasferimento in Toscana, perché starebbe aspettando la chiamata della Sampdoria. La sua volontà sarebbe quella di rimanere a Genova anche nel prossimo campionato, tanto è vero che nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra la Samp e l'Inter per il ragazzo.

Esposito insomma avrebbe voglia di continuare a Genova la sua carriera anche se molto di tutto ciò dipenderà dall'Inter e dalla sua decisione al riguardo. A facilitare l'operazione potrebbero esserci glitra il club milanese e quello blucerchiato, molto attivi sul mercato.