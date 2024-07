Sampdoria, voci su Caputo per l'attacco. Ma piace anche Coda

Getty Images

Il compito di Pietro Accardi, chiamato a costruire una squadra da promozione per la, non può prescindere dall'acquisto di un centravanti di livello. Il dirigente blucerchiato deve garantire ad Andrea Pirlo un attaccante capace di garantire la doppia cifra in fatto di reti e per questo motivo si è a lungo parlato di Gennaro Tutino, reduce da una stagione con 20 gol a Cosenza. L'ex Parma però non è l'unico profilo seguito: i contatti di Accardi con, ad esempio, suggeriscono anche un possibile asse con la Toscana, e conducono ad un ex blucerchiato, ossia Francesco, mentre l'altro nome caldo è quello di un 'cugino' del Genoa, Massimo

Secondo Il Secolo XIX l'attaccante, 17 presenze e 3 reti l'anno scorso in azzurro, sarebbe monitorato dai blucerchiati. Oltretutto il nuovo responsabile dell'area tecnica della Samp conosce piuttosto bene il giocatore, che ha legato gran parte della sua carriera ad Empoli. L'esperienza a Genova di Caputo, durata un anno e mezzo, era stata contraddistinta da luci ed ombre, sino all'addio maturato a gennaio nell'anno della retrocessione.Anchecome detto piace al club doriano. Il calciatore classe 1988 è tornato al, proprietario del cartellino, dopo la stagione con 16 reti vissuta alla Cremonese. Proprio la squadra grigiorossa, dopo la mancata promozione, vorrebbe riportarlo allo Zini. Terzo nome sul taccuino dei doriani, Sebastiano Esposito se non dovesse concretizzarsi il suo trasferimento a Empoli.