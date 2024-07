Sampdoria e Mancini, accordo vicino con Manfredi

Da oggi di fatto in casaprende il via un nuovo corso. L'avventura blucerchiata del nuovo responsabile dell'area tecnica Pietro Accardi è ufficialmente iniziata mentre per parecchi altri elementi, come ad esempio Nicola Legrottaglie, si considera conclusa. In una sorta di limbo invece resta il direttore sportivo Andrea, da oggi ufficialmente senza contratto. Il nuovo accordo non è ancora stato trovato, anche se il dirigente si aspettava una proposta da parte della società.In realtà in base a quanto riportato da alcuni rumors un'offerta era arrivata, ma era stata considerata decisamente insufficiente in quanto Mancini avrebbe dovuto occuparsi soltanto dei blucerchiati in prestito, senza presenza al Mugnaini in settimana né durante le partite nel weekend. La volontà di proseguire nella Sampdoria però ci sarebbe, e l'apprezzamento da parte della proprietà sarebbe reale. Per questo motivo secondo l'edizione genovese de La Repubblica è probabile che la situazione si risolva a breve.

Stando al quotidiano le partiOltretutto Mancini ha già lavorato con Accardi, e ciò faciliterebbe l'intesa. Mancherebbe da definire soltanto l'aspettoprima della fumata bianca. Da capire quale ruolo e quali incarichi verranno affidati al figlio di Roberto, l'ex C.T. della nazionale.