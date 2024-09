Esposito-show in Under 21: il piano dell'Inter per il futuro

Getty Images

Se c'è un giocatore da cerchiare in rosso nella gara tra Italia e San Marino Under 21 è. Sì, proprio lui: fratello di Sebastiano (Empoli) e Salvatore (Spezia), attaccante classe 2005 che nella partita di qualificazione di Euro 2025 ha fatto un poker.: in estate i nerazzurri l'hanno girato in prestito allo Spezia in Serie B per la seconda stagione successiva.- L'Inter sta seguendo la crescita di Esposito che quando non aveva neanche 17 anni già giocava in Youth League. Fino a qualche tempo fa era considerato uno dei migliori talenti del settore giovanile,. La società vuole mantenere il controllo sul cartellino del classe 2005, messaggio recepito anche dai club che in estate avevano provato a farsi avanti per Esposito.

- La società che l'ha chiesto a più riprese è stato il Torino, i granata volevano prenderlo a titolo definitivo con un diritto di recompra in favore dell'Inter dopo due stagioni., d'accordo con il ragazzo hanno deciso che il percorso migliore per Esposito - al momento - fosse un'altra stagione in Serie B per completare la crescita.