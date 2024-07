Come giocherà Colpani nella Fiorentina? E cosa cambia per Nico Gonzalez

C’è uno slogan a Firenze che durante i mesi di calciomercato si sente ripetere ad ogni angolo della città e che per qualcuno è diventato quasi uno stile di vita. “Chi si compra?” o, per dirla alla fiorentina: “Chissi hompra?”. Una frase diventata ormai un pezzo di storia che, ogni estate e inverno, non vede l’ora di leggere nuovi nomi sul giornale che possano rinforzare la Fiorentina. Ecco, vi basti pensare che dopo gli addii contemporanei di Milenkovic, Duncan, Bonaventura, Castrovilli, Maxime Lopez, Arthur, Faraoni e Belotti il “chi si compra?” è stato ironicamente soppiantato dal “chi si vende?”. Ma in un clima di diffuso pessimismo la Fiorentina ha acceso una scintilla che ha fatto, finalmente, destare Firenze: l’arrivo di Andrea Colpani.

TERZO COLPO – Un bel colpo, insomma, accolto con piacere da tutta la piazza e che va a rinforzare la trequarti viola. Ma come si inserisce Colpani all’interno dello scacchiere di Raffaele Palladino? Il Flaco, come detto, sarà uno dei trequartisti che agiranno alle spalle di Moise Kean. Mancino di piede, la sua posizione in campo è quella di centro destra: sebbene con caratteristiche diverse, la stessa che occuperebbe la stella della squadra Nico Gonzalez, con Sottil largo dall’altra parte. Ed è proprio qui che si è insinuato il seme del dubbio all’interno della tifoseria. Non è che l’acquisto di Colpani è il preludio alla cessione dell’argentino?

STAGIONE LUNGA – La risposta è un secco no. E non perché siamo sicuri che Nico Gonzalez non verrà ceduto, ma perché numericamente Colpani va a sostituire, anche per caratteristiche, quel Giacomo Bonaventura rimasto svincolato a fine stagione. Per come stanno oggi le cose, Colpani si alternerà all’ex Stoccarda e, in una stagione da 60 partite potenziali, ci sarà ampio spazio per entrambi in base a ciò di cui necessiteranno i vari impegni. Sarà mai possibile vedere entrambi insieme? Sì, ma Palladino (che lo conosce alla perfezione) dovrà lavorarci. Nico Gonzalez in nazionale gioca anche nella fascia opposta, ma perché a destra c’è un certo Leo Messi. In viola il meglio l’ha sempre dato sull’altro lato.

- Meno veloce ma più estroso, meno efficace sulla lunga percorrenza ma più pericoloso nello stretto,che è spesso mancata alla Fiorentina nelle ultime stagioni. E se Palladino dovesse trovare anche il modo di farlo coesistere con Nico Gonzalez, allora i tifosi della Fiorentina quest’anno avranno di che divertirsi.