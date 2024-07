Preston North End-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Calciomercato.com

. Dopo il doppio successo contro la Primavera e la Reggiana e l'amichevole contro il Bolton, i viola si preparano alla sfida contro il Preston North End, squadra che milita in Championship, la Serie B inglese. La Fiorentina se la vedrà poi con l'Hull City, ultima amichevole oltremanica prima di far rientro in patria. I viola affronteranno infine Montpellier, Grosseto e Friburgo per chiudere il quadro delle amichevoli pre-stagionali.

Partita: Preston North End-FiorentinaData: sabato 27 luglio 2024Orario: 16:00Canale TV: -Streaming: -Preston North End-Fiorentina, con calcio d'inizio a partire dalle 16:00 al Deepdale Stadium di Preston, non sarà trasmessa in diretta tv e al momento non è stata annunciata nessuna copertura streaming, sebbene la Fiorentina sia al lavoro per trovare una soluzione in tal senso.La Fiorentina arriva alla partita dopo i test sostenuti contro la Primavera, gara terminata con un rotondo 5-2, con la Reggiana (formazione che milita nel campionato di Serie B), sfida conclusa con un sonoro 4-0 nel segno di Sottil, Kean e Kouame, autore di una doppietta e contro il Bolton. Certamente Palladino utilizzerà coloro che non hanno avuto minuti a disposizione nella gara del giorno prima

(3-4-1-2): Woodman; Hughes, Lindsay, Pasiek; Seray, Whatmough, Whiteman, Frokiaer-Jensen; Greenwood; Jacobsen, Stewart: Christensen; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Kayode, Amatucci, Bianco, Biraghi; Brekalo, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino.