Fiorentina, c'è l'ok di Tessmann al trasferimento. Si tratta col Venezia, c'è ottimismo

Kean, Pongracic e Colpani. Questi i primi tre colpi che la Fiorentina ha messo a segno nel corso di questi primi 26 giorni di calciomercato, ma non è finita qui. I viola, infatti, adesso hanno tutta l'intenzione di puntellare ancora la rosa e, in particolare, il reparto di centrocampo, rimasto orfano di diversi giocatori rispetto alla scorsa stagione. E dopo i primi approcci degli scorsi giorni, prende prepotentemente quota il nome di- Lo raccontano quest'oggi i colleghi di Violanews che spiegano come la Fiorentina continui a portare avanti i contatti col Venezia per lo statunitense. Tessmann, si legge, avrebbe anche già dato la sua disponibilità a traferirsi in viola e negli ambienti vicini ai gigliati si respira un cauto ottimismo per la riuscita dell'operazione.

- Nelle scorse ore i viola avevano già fatto pervenire al Venezia un'offerta pe ril centrocampista. Offerta che non ha soddisfatto i vertici del club lagunare ma non è da escludere che la quadra possa essere trovata a breve magari alzando le cifre sul piatto e avvicinandosi alle richieste del club, che in questo momento si avvicinano ai 10 milioni di euro.