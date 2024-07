GETTY

Euro 2024: a quota 3.00 Spagna-Inghilterra, la finale più probabile

un' ora fa

Eliminata la Germania, seppur con qualche polemica per il fallo di mano non fischiato a Cucurella, la Spagna si prende il ruolo di favorita nei pronostici su Euro 2024. Gli iberici finora hanno convinto più delle altre semifinaliste, Inghilterra, Francia e Olanda, e sulla lavagna scommesse sono proposti campioni d'Europa a quota 3.00, per un vantaggio comunque minimo rispetto alle avversarie.



Inghilterra e Francia in particolare, alla vigilia del torneo, erano indicate come prime candidate alla vittoria, ma il gioco proposto finora non è stato al livello della Spagna e le due squadre si presentano alle semifinali appena dietro nei pronostici: la nazionale di Southgate ha comunque saputo superare con tecnica e personalità i momenti difficili e ha ancora ottime chance di successo a 3.50, la Francia ha una rosa in grado di vincere contro tutti ed è subito dietro a 3.75.



L'Olanda per ora è un passo dietro le big e sarebbe la grande sorpresa a 6.00 volte la posta. Si torna in campo con la prima semifinale Spagna-Francia e con gli spagnoli dati in finale a 1.82 e i transalpini a 1.96. Situazione molto simile tra Olanda e Inghilterra: la quota per gli Orange in finale è di 2.02, quella per Kane e compagni è di 1.78. Spagna-Inghilterra è invece la finale più probabile a 3.00 volte la posta.