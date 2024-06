Getty Images

Euro 2024 al via: l’Italia punta il bis tre anni dopo ma è testa a testa Inghilterra-Francia

24 minuti fa

Tre anni dopo la finalissima di Wembley, vinta dall’Italia nella finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra, tornano gli Europei, questa volta in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Gli Azzurri di Spalletti sognano un clamoroso bis, mai successo nella storia della nazionale, non così facile secondo gli esperti che offrono a 17 la doppietta italiana. In lavagna prevale la prima volta dell’Inghilterra, a 4,50, sul successo della Francia, assente ormai dal 2000, mentre chiude il podio la Germania padrone di casa, data a 6,50. Leggermente attardate Portogallo, a 8 e Spagna vista vincente per la quarta volta a 9,50 volte la posta.



Per il quinto Europeo consecutivo l’Italia incontrerà di nuovo la Spagna, avversario del girone C completato da Croazia e Albania. Comandano le Furie Rosse, favorite per la vittoria del gruppo a 1,80, seguono l’Italia a 3 e la Croazia a 5, mentre chiude lontanissima l’Albania a 26. Spalletti spera in un Federico Chiesa versione Euro2020: in quota sarà lui il miglior marcatore italiano nella competizione, a 4,33, seguito da Gianluca Scamacca, in grande crescita negli ultimi mesi, a 5.



Per quanto riguarda invece il capocannoniere della competizione sarà ancora sfida Francia-Inghilterra: questa volta avanti i Bleus con Kylian Mbappé, proposto a 5 su Harry Kane dato a 6, più distante Cristiano Ronaldo, re dei bomber nell’ultima edizione e miglior marcatore all-time negli Europei, a 13, con Scamacca lontanissimo a 41 per i betting analyst William Hill. Grandissimo equilibrio invece per il miglior assist-man della manifestazione: in pole alla pari Kevin De Bruyne e Bruno Fernandes, entrambi offerti a 11, davanti al solito Kylian Mbappé, a 13. Ancora lontani gli Azzurri più quotati: fissato infatti a 41 il primato nella specialità del duo Federico Chiesa-Nicolò Barella.