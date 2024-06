Austria-Francia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita : Austria-Francia

: Austria-Francia Data : lunedì’ 17 giugno 2024

: lunedì’ 17 giugno 2024 Orario : 21.00

: 21.00 Canale TV : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Sky Go, NOW

La gara tra, valida per il Gruppo D di Euro 2024, andrà in scena alle ore 21:00 del 17 giugno al Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. I padroni di casa si affideranno a Marko Arnautovic che, per l’occasione, si ritroverà faccia a faccia con il compagno di squadra all'Inter Marcus Thuram, che dovrebbe partire dal 1′ da Deschamps. I transalpini sono tra i grandi favoriti per il successo finale.Austria-Francia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Il match sarà visibile in streaming su Sky Go: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale tramite pc o notebook. L'altra opzione per seguire la partita è NOW. Per farlo sarà necessario acquistare il Pass Sport.

:Pentz; Posch, Danso, Querfeld, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT: Rangnick: Maignan; Koundé, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchaouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram. CT: Deschamps