Euro 2024, bookmaker ancora scettici sull'Italia: Inghilterra sempre favorita, ma ora la prima rivale in quota è la Spagna

Si è conclusa la fase a gironi die le sorprese non sono mancate. Nessuna esclusione eccellente, ma un tabellone che ha in parte rimescolato i pronostici. Non per gli Azzurri, su cui gli esperti dicontinuano a nutrire poca fiducia, offrendo il trionfo azzurro a 17. anche per il pronostico Svizzera-Italia, mentre Il vero balzo in avanti lo ha fatto la, unica a punteggio pieno nel girone con zero gol subiti: la quota per la vittoria è crollata da 9 a 5, rendendola la prima alternativa all'Inghilterra, sempre favorita a 4,75 nonostante le opache prestazion. I Tre Leoni potranno però sfruttare la parte di tabellone sulla carta più agevole. Non può dire lo stesso la Francia, che affronterà il Belgio agli ottavi e rischia un quarto di finale con il Portogallo: il successo di Mbappè e compagni è salito in quota da 5 a 6,50. Stabili le ipotesi Germania (6,50) e Portogallo (8), mentre Austria e Svizzera, rivelazioni della prima fase, pagano rispettivamente 17 e 25.- E fin dove potrebbe arrivare ldi Luciano Spalletti? Il lato del tabellone è quello migliore, con possibile quarti contro l'Inghilterra e semifinale contro l'Olanda. Secondo gli analisti l'eliminazione agli ottavi vale 2,10 (Svizzera a 1,72), ai quarti 2,75 e in semifinale 7,50; il secondo posto azzurro, invece, è in lavagna a 10.Sorprese anche in zona gol. Non hanno fin qui brillato i grandi bomber: zero reti per Lukaku e Cristiano Ronaldo, solo una per Kane e Mbappe. Ma se i primi due sono scivolati a 25 nelle previsioni di Snai per il titolo di capocannoniere, i centravanti di Inghilterra e Francia continuano a mantenere i favori dei bookie a 7,50. Subito dietro un terzetto che finora ha messo a segno due gol: Niclas Fullkrug (10) Jamal Musiala (12) e Cody Gakpo (15). Quota 15 anche per l'attuale capocannoniere con tre centri, il georgiano Georges Mikautadze, mentre il primo italiano, Gianluca Scamacca, paga 66 volte la posta.