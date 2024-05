Euro 2024, cosa succede in caso di parità al 90'? Regolamento per ottavi, quarti, semifinali e finale

16 minuti fa



Sedici squadre in campo negli ottavi di Euro 2024 per provare a continuare il torneo e vincere il trofeo tre anni dopo l'Italia. Le squadre qualificate dai gironi (le prime e le seconde, nonché le migliori quattro terze dei gruppi) si confrontano nei turni successivi in gara unica: ogni match di ottavi, quarti, semifinale e ovviamente, finale, dovrà avere una vincitrice. Nella fase ad eliminazione diretta dell'Europeo i pareggi portano a supplementari e calci di rigore.



COSA SUCCEDE IN CASO DI PARI AL 90 '- Se due squadre sono in parità al 90' negli ottavi, nei quarti, in semifinale o in finale, la partita va ai supplementari per decidere la squadra qualificata al turno successivo. In caso di ulteriore pareggio nei tempi supplementari da 15 minuti ciascuno la partita viene prolungata ai rigori per conoscere il team che approda ai quarti, in semifinale o in finale.