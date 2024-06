Euro 2024, Croazia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Lache si appresta a vivere glisi interroga sul proprio futuro guardando ad un passato che è stato forse il più importante nella storia di una nazionale che dal 2018 a oggi ha centrato due podi Mondiali (secondo posto a Russia 2018 e terzo a Qatar 2022) con in mezzo la delusione degli ottavi agli Europei itineneranti e conclusisi in Inghilterra nel 2020.Dopo l'addio di gente come Mandzukic e Lovren questo sarà l'ultimo ballo per altri talenti della generazione dorata croata. Sarà senza ombra di dubbio l'ultimo Europeo per dei mostri sacri comeche da tempo fanno le fortune dei Vatreni.

La Croazia non è stata fortunata nel sorteggio dei gironi essendo finita nel Gruppo B controun vero girone di ferro. I precedenti con gli Azzurri però parlano chiaro: una sola sconfitta nella prima amichevole. L'1-1 è stato il risultato che più volte è apparso sui tabellini e anche agli Europei i precedenti premiano i croati.