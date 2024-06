AFP via Getty Images

Euro 2024, Croazia: quote da vittoria con l'Albania per agganciare Italia e Spagna

un' ora fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Croazia-Albania è la sfida tra le squadre sconfitte e in cerca di rilancio dopo il primo turno nel girone dell'Italia. Se una delle due vincesse domani ad Amburgo, risalirebbero le sue chance di qualificazione nel gruppo B, in attesa della partita degli azzurri di giovedì contro la Spagna. Secondo i bookmaker, saranno i croati a cogliere l'opportunità: la vittoria di Modric e compagni è infatti proposta a 1,47. Un esito che potrebbe rendere decisivo l'ultimo match contro i ragazzi di Spalletti. Il pareggio – che l'Italia gradirebbe – si attesta a 4,70 mentre il colpo delle Aquile vale 7 volte la posta. L'Under, a 1,83, è in leggero vantaggio sull'Over, indicato a 1,92. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, l'1-0 per la Croazia a 5,80, seguito dal 2-0 a 6,50. Più indietro il pareggio, che si gioca a 10, mentre il successo albanese per 0-1 paga 15.



MARCATORI – Nonostante il rigore sbagliato contro la Spagna, Petkovic è davanti a tutti, in quota gol, insieme al compagno di attacco Kramaric, entrambi proposti a 2,62. Sul fronte opposto, Sylvinho si affida ancora una volta a Broja, a 5, e spera che Bajrami, offerto a 7,50 possa ripetersi dopo la rete lampo segnata agli azzurri.