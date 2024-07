Euro 2024, ecco "Fussballliebe Finale": il pallone per le semifinali e la finale

Gli Europei in terra tedesca si avvicinano alla conclusione con le semifinaliste delineate dopo la conclusione dei quarti di finale. A sfidarsi per un posto in finale saranno Spagna-Francia e Olanda Inghilterra, nelle sfide che definiranno l'accesso al match conclusivo del 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino. Per l'occasione, la Uefa ha da poco svelato un pallone speciale.Si chiama "Fussballliebe Finale" il nuovo pallone svelato in occasione delle ultimissime fasi degli Europei. Un design che segue la linea di quello usato per tutta la fase a gironi, ottavi e quarti, ma che riporta più visibili i colori nero, rosso e oro, ovvero quelli della bandiera della Germania.

Il pallone, che verrà utilizzato non solo per la finale ma anche per le due semifinali, continuerà ad avere la tecnologia "Connected Ball". Una serie di sensori e specificità che aiuteranno l'arbitraggio fornendo dati in tempo reale, i quali - combinati con l'intelligenza artificiale - contribuiscono alla tecnologia del fuorigioco semiautomatico. Tra i dati disponibili grazie alle innovative tecnologie, anche la velocità della palla, la rotazione e la distanza percorsa.