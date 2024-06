Getty Images

Euro 2024, Germania: i bookie lanciano la sfida Musiala-Fullkrug per la classifica marcatori

30 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Musiala e Fullkrug, due reti a testa, hanno trascinato la Germania al primo posto del Gruppo A di Euro 2024 e all'ottavo di finale contro la Danimarca di domani sera a Dortmund. Le loro prestazioni accendono la lotta per la classifica cannonieri dove i due bomber tedeschi sono terzi nella lavagna di Better, offerti a 10, dietro solo a Mbappè (7) e Kane (8). Il fantasista del Bayern Monaco e il centravanti del Borussia Dortmund comandano nelle quote gol della sfida contro Eriksen e compagni: il terzo gol di Fullkrug nel torneo si gioca a 2,60 su Betflag così come il primo di Havertz, che dovrebbe togliergli ancora una volta la maglia da titolare nonostante lo 0 alla voce marcature. Musiala è in scia a 2,80.