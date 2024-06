Euro 2024, infortunio per Rudiger durante l'esultanza: rischia di saltare gli ottavi

Getty Images

Un infortunio singolare. Larischia di perdereper gli ottavi di finale. Il difensore ex Roma e Chelsea ha accusato un problema fisco nel corso della sfida valida per il terzo turno del Gruppo A contro la Svizzera. Ma curiosamente, lo stop è coincidesse proprio con l’esultanza per il gol del pareggio segnato da Fullkrug al minuto 92, il gol che ha permesso alla Germania di mantenere il primo posto del raggruppamento.Nel post partita, il commissario tecnico della Germania Julian Nagelsmann ha parlato: “Ha un piccolo problema alla coscia. Dovremo valutare la situazione con attenzione. Spero che non sia nulla di grave, ma potrebbe rivelarsi piuttosto problematico”.

Al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio di Rudiger. Il difensore della Germania si sottoporrà agli esami strumentali nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero.Se si trattasse di un’elongazione muscolare o, nel peggiore dei casi, di una lesione, il tempo di recupero potrebbe essere significativo. Solo nel caso in cui si trattasse di una contrattura potrebbe scendere in campo il 29 giugno negli ottavi di finale.