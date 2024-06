Getty Images

Laè forse la squadra che finora, dopo due turni della fase a gironi, ha dato risposte migliori in termini di gioco e risultati, vincendo due sfide su due senza subire gol. Tra le numerose pedine a disposizione del ct De La Fuente, c'è, il più giovane tra i giocatori a Euro 2024, fenomeno emergente del Barcellona. Legata a lui, tuttavia, c'è una regola particolare che potrebbe influire in maniera importante sul suo impiego nelle prossime sfide.Come riportato dalla Bild, in Germania è in vigore una legge che impedisce al giocatore di scendere in campo dopo le ore 23. Il motivo? La sua giovanissima età., mentre agli atleti è concessa una deroga che allunga il termine

Quindi la Spagna dovrà fare attenzione all'orario nel gestire il giocatore classe 2007, premurandosi di sostituirlo entro le 23 e non facendolo partecipare a interviste post partita dopo quell'orario. In effetti, già nella sfida, intorno alle 22.30 circa. Nessun problema invece per quanto riguarda Spagna-Croazia, visto che il match si è giocato alle 18. Occhi aperti, quindi, anche per la sfida train programma per questa sera - 24 giugno - sempre alle 21.Come riportato da, in caso di violazione di questa regola, la Spagna non andrebbe incontro a conseguenze a livello di penalizzazioni sportive, ma "soltanto" a una. Da vedere se la Spagna deciderà di provare a, anche in vista delle sfide dagli ottavi in avanti, che potrebbero protrarsi anche ai tempi supplementari o addirittura ai rigori.