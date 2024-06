Italia-Albania, Bajrami da record: è il gol più veloce nella storia degli Europei

Getty Images

Un esordio shock per l'a Euro 2024: bastano meno di 30 secondi per andare in svantaggio.Al Signal Iduna Park di Dortmund, gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontano l'nella prima giornata della fase a gironi, le due squadre sono inserite nel gruppo B con la Spagna che nel pomeriggio ha travolto 3-0 la Croazia.- L'inizio di partita, però, è una vera e propria doccia fredda per l'Italia, che dopoè già sotto: rimessa laterale sbagliata da Federico Dimarco in difesa, il pallone arriva in area a, il giocatore del Sassuolo evita Alessandro Bastoni e scarica in porta alle spalle di Gianluigi Donnarumma per lo 0-1.

- Una rete da record, perché quello di Bajrami diventa: sgretolato il precedente primato diin Russia-Grecia del 20 giugno 2004 (2-1), a segno dopo 67 secondi.