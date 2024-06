Euro 2024, quanto vale accedere agli ottavi: le cifre

AFP via Getty Images

Inizia l'ultima giornata della fase a gironi di, apre le danze il gruppo A con Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria. Novanta minuti che decreteranno le 16 nazionali qualificate agli ottavi di finale: le sei squadre al primo posto del rispettivo gruppo, le sei seconde e le quattro migliori terze.Tedeschi, Spagna e Portogallo sono stati i primi a staccare il pass per gli ottavi e le ultime due nazionali ci tate si sono già garantite anche il primo posto. Il passaggio agli ottavi mantiene intatte le speranze di vincere gli Europei ma non solo: è il primo step per ogni federazione di vedere incrementare i propri ricavi.

Il sito specializzato Calcio e Finanza fornisce le cifre ufficiali.- La UEFA ha confermato che il montepremi di Euro 2024 varrà complessivamente, ovverosia la stessa cifra distribuita alle varie federazioni nell'ultima edizione, Euro 2020 di nome ma disputata nell'estate del 2021 a causa del Covid. Una cifra ridotta di 40 milioni di euro rispetto ai 371 inizialmente indicati a causa dello scoppio della pandemia, ma comunque maggiore rispetto all'edizione del 2016.Questi i montepremi degli Europei dal 1996 ad oggi:

Inghilterra 1996 – 51 milioni di euroBelgio-Olanda 2000 – 76 milioni di euroPortogallo 2004 – 130 milioni di euroAustria-Svizzera 2008 – 184 milioni di euroPolonia-Ucraina 2012 – 196 milioni di euroFrancia 2016 – 301 milioni di euroEURO 2020 – 331 milioni di euroGermania 2024 – 331 milioni di euro- Il Comitato Esecutivo della UEFA ha confermato non solo le cifre ma anche i criteri per la distribuzione: ciascuna nazionale incasserà

Nel dettaglio, riporta Calcio e Finanza, le cifre saranno così distribuite:– 9,25 milioni– 1 milione– 0,5 milioni– 1,5 milioniLe 16 nazionali che centreranno il passaggio degli ottavi, le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze, aggiungeranno quindi 1,5 milioni di euro ai loro premi che potrebbero arrivare, in caso di tre vittorie su tre nel girone, a un totale massimo momentaneo di