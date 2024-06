Italia e Albania a pari punti? Cosa succede e chi arriva seconda nel girone B di Euro 2024: il regolamento

AFP via Getty Images

: tra le migliori sedici sono già presenti le Furie Rosse, certe anche del primo posto nel girone B. La seconda piazza, l'ultima utile per l'accesso diretto senza passare dalla classifica delle migliori terze, è ancora alla portata degli azzurri di Spalletti, impegnati contro la Croazia lunedì sera.Per la Spagna, invece, c'è l'ostacolo Albania, attualmente ultima e con un solo punto all'attivo:

Spagna 6 (qualificata agli ottavi) Italia 3 Albania 1 Croazia 1

La Spagna, anche in caso di sconfitta contro l'Albania, conserverebbero la vetta. L'Italia, invece, si gioca la qualificazione agli ottavi contro la Croazia in un vero e proprio scontro diretto.Seppur complesso, c'è uno scenario da tenere in considerazione, ovvero l’arrivo a pari punti con l'Albania. Come?

Numero di punti ottenuti negli scontri tra le squadre in questione;

differenza reti negli scontri tra le squadre in questione;

reti realizzate negli scontri tra le squadre in questione;

se, dopo aver applicato i criteri precedenti le due squadre presentano ancora una classifica equivalente, tali criteri vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre rimanenti per stabilire la classifica finale. Se questa procedura non porta a un verdetto, si applicano i criteri successivi alle due o più squadre ancora in parità;

differenza reti in tutte partite del girone;

reti realizzate in tutte le partite del girone;

punteggio disciplinare totale basato solo sulle ammonizioni ed espulsioni ricevute da giocatori e funzionari in tutte le partite del girone (espulsione diretta = 3 punti, ammonizione = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee. Se è coinvolta la Germania (nazione ospitante), si procede al sorteggio.

Entrambe, così, finirebbero a quota 4 punti in classifica, ma,L'Italia, dunque, sarebbe certa della qualificazione con un semplice pareggio, a prescindere dal risultato finale di Albania-Spagna.Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di goal segnati e subiti giocano l'ultima partita del girone e sono ancora in parità al termine della gara, la loro classifica finale sarà determinata ai calci di rigore, a condizione che nessun'altra squadra del girone abbia lo stesso numero di punti al termine di tutte le partite (quest'ultimo non è il caso di Italia e Albania).