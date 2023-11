Forse l’impresa più rilevante è proprio la sua e per due buone ragioni. La prima: la Slovacchia non è esattamente la più forte tra le nazionali continentali. La seconda: Calzona è quasi del tutto sconosciuto in Italia, tranne che tra gli addetti ai lavori, che lo abbinano a Maurizio Sarri, del quale è stato assistente allenatore per lungo tempo. Motivo di più per esserne orgogliosi.Per esempio, perché Montella non ha sfondato alla Fiorentina o nel Milan? Possibile che, dopo un quadriennio come quello di Marco Rossi all’Ungheria, nessuna squadra di club lo abbia cercato? Domenico Tedesco è bravo solo se fa l’emigrante?, però mi sembra strano che l’Italia debba esportare tanta conoscenza quando il nostro calcio è tra i meno identitari e affascinanti del mondo.. Oltre ai successi, c’è anche l’aspetto economico, come testimoniano gli ingaggi dei nostri connazionali all’estero. Tutti guadagnano bene, ma nessuno diventa milionario con i soldi delle Federazioni, non quelle di seconda fascia.