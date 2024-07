Dopo un mese di ostilità, questa sera si decide la vincitrice dicon calcio d'inizioè lae va in scena all'Olympiastadion di Berlino. Sia le Furie Rosse di Luissia i Tre Leoni di Garethhanno vinto in rimonta per 2-1 le rispettive semifinali, contro Francia e Olanda. Gli iberici recuperano i difensori Carvajal e Le Normand, che hanno scontato il turno di squalifica, ma non l'infortunato Pedri a centrocampo, mentre gli inglesi hanno tutti a disposizione. Chi vince succede nell'albo d'oro all'Italia di Roberto Mancini: per l'Inghilterra si tratta della seconda finale di fila e si tratterebbe del primo trionfo agli Europei, mentre per la Spagna sarebbe il quarto trionfo, il terzo nelle ultime cinque edizioni, che le consentirebbe di superare la Germania e issarsi in testa nel palmares.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Spagna-Inghilterra in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Spagna-InghilterraUnai Simon: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata.in attesaFrancois Letexier (FRA)