Euro 2024, Spagna-Inghilterra: dopo 16 anni nessun calciatore della Serie A in finale

un' ora fa



Con la notizia che domenica ad arbitrare la finale degli Europei sarà il francese Letexier, non ci saranno tracce di calcio italiano nella finale di Berlino tra Spagna e Inghilterra. Una casistica, quella che prevede che nessun calciatore di Serie A prenda parte all'atto conclusivo di un campionato europeo, che non si verificava dal 2008.



Anche allora in finale c'era la Spagna, che ha vinto contro la Germania. Molti calciatori, nel 2024, si sono fermati in semifinale: De Vrij e Dumfries dell'Inter, Reijnders del Milan e (ancora tecnicamente) Zirkzee del Bologna con l'Olanda, Thuram dell'Inter, Maignan e Theo Hernandez del Milan con la Francia. delusi alla penultima curva.