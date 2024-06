Getty Images

Si chiude ildie lasi gioca il tutto per tutto contro la, al Deutsche Bank Park di Francoforte, gli elvetici sfidano i padroni di casa per conquistare l'accesso agli ottavi di finale.La nazionale di Julian Nagelsmann, in virtù dei 6 punti conquistati finora, è già certa dell'accesso al prossimo turno e ha bisogno di un pareggio per blindare il primo posto. Quella di Murat Yakin, invece, di punti ne ha 4: con una vittoria scavalcherebbe i tedeschi in vetta, mentre per confermare il secondo posto basta un pareggio o una sconfitta qualora la Scozia (1 punto) non dovesse battere l'Ungheria nell'altro match del girone.

: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Ndoye.. Yakin.: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.. Nagelsmann.