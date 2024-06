Euro 2024 - Svizzera-Italia pari al 90', cosa succede: supplementari o rigori? Regolamento e come funziona

Getty Images

All’Olympiastadion di Berlino va in scena l’ottavo di finale tra, le secondo classificate nei rispettivi gironi A e B, alle spalle di Germania e Spagna. Inizia, dunque, per la Nazionale e per gli elvetici la fase a eliminazione diretta, gara che decreterà la squadra che volerà ai quarti di finale. Il match non prevede il pareggio finale, con una delle due che conquisterà il pass la qualificazione: ci dovrà essere una vincitrice anche in caso di parità nei tempi regolamentari.Sedovesse concludersi in parità al 90’, il regolamento prevede che il match degli ottavi di Euro 2024 viene prolungato ai

Se al 90’ Svizzera e Italia fossero in parità, il match proseguirebbe ai tempi supplementari. In caso di pareggio dopo i due tempi supplementari, per decidere la qualificata ai quarti (contro una tra Inghilterra e Slovacchia) si procederà con i calci di rigore.