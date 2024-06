Euro 2024, Ucraina: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Talento e senso di appartenenza. Due ingredienti che, se combinati a dovere, possono produrre una miscela incredibile. Tre anni dopo essersi fermati ai quarti di finale, l’Ucraina ci riprova: dopo aver rischiato di eliminare l’Italia nel girone di qualificazione e poi ad un passo dal baratro nella doppia sfida di playoff con Bosnia e Islanda, una delle migliori generazioni di sempre arriva in Germania con l’obiettivo di stupire.



L'esplosione a Girona di Tsygankov e Dovbyk, il talento in rampa di lancio di Zabarnyi, Brazhko, Sudakov e Mudryk e due punti fermi come Zinchenko e Malinovskyi: potrebbe bastare questo come biglietto da visita per la squadra di Rebrov, inserita peraltro in un girone equilibrato sì (con Belgio, Romania e Slovacchia) ma tutt’altro che insuperabile.