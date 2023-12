Un nuovo supporto per gli arbitri sui falli di mano aarriverà daidella competizione. Come riferito da The Times, la sfera firmatache sarà utilizzata al torneo avrà al suo interno un. Il microchip funzionerà in tandem con lache consente la creazione in tempo reale di rappresentazioni visive 3D degli scheletri dei giocatori. Questi dispositivi consentono agli assistenti VAR di. Le regole stabiliscono che un gol deve essere annullato se segnato "direttamente con mano/braccio anche se accidentale" o "immediatamente dopo che la palla ha toccato mano/braccio (dell'attaccante) anche se accidentale".- Come riporta The Times, i funzionari che hanno assistito alle dimostrazioni di questo tipo di tecnologia hanno dichiarato di essere rimasti estremamente colpiti dal livello di precisione. La tecnologia potrebbe essere utilizzata nelle decisioni sui calci di rigore, anche se questa non è vista come una funzione primaria perché quasi tutte le revisioni su un possibile calcio di rigore non si concentrano sul fatto che la palla abbia effettivamente colpito la mano del difensore, ma più sulla dinamica del tocco. Il microchip all'interno del pallone Adidas, inoltre, consentirà alla tecnologia di determinare il momento esatto in cui il pallone è stato calciato. Questo, insieme alle telecamere per il tracciamento degli arti, fornirà gli elementi per decisioni estremamente precise sul fuorigioco. Non è ancora detto che la UEFA introducai l medesimo sistema in Champions League per via dei costi: il chip è considerevolmente più costoso del fuorigioco semiautomatico, che utilizza solo telecamere e monitoraggio degli arti.