Euro 2024, Ungheria: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

, che si disputeranno in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. Non saranno sicuramente gli antichi fasti della fine degli anni '30 o dei Mighty Magiars (la squadra d'Oro imbattuta per 4 anni tra il 1950 e il 1954), dove i magiari riuscirono a scrivere la storia del proprio calcio, arrivando a due medaglie d'argento ai Mondiali del '38 e del '54 - risultati sensazionali che si unirono al bronzo di Euro '64 o all'oro conquistato alle Olimpiadi del '52- , ma l'Ungheria ha tutte le credenziali per stupire in terra teutonica.(altra importante presenza tra gli allenatori italiani a Euro 2024)

Inserita nel Gruppo A (insieme a Germania, Svizzera e Scozia), senz'altro i pronostici non cadono a favore deiche, con ogni probabilità,L'arrivo di Rossi come commissario tecnico dell'Ungheria ha concretizzato gli sforzi economici, organizzativi e tecnico-tattici da parte di una Federcalcio che ha saputo sapientemente riconoscere come il proprio movimento fosse in netta risalita, dopo decenni di buio.(dopo 42 anni d'assenza), oltre allo straordinario percorso nell'ultima Nations League, con una final four della Lega A sfiorata solo a causa della sconfitta contro l'Italia, vittoriosa nel Gruppo 3 per un solo punto in un girone che comprendeva anche Inghilterra e, indovinate un po', proprio la stessa Germania (entrambe sconfitte - tra cui uno 0-4 clamoroso al Molineux Stadium contro i Tre Leoni -, in più riprese, dagli ungheresi).

