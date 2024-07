GETTY

Euro 2024: Yamal pigliatutto, in pole nelle quote per MVP e miglior giovane

Saranno Spagna e Inghilterra a giocarsi l’atto finale di Euro 2024, un inedito a livello internazionale. Le Furie Rosse, nazionale con più Europei in bacheca (3) al pari della Germania, partono avanti nelle quote, con il poker visto a 1,63 contro il primo storico successo dei Tre Leoni fissato tra 2,15 e 2,18 volte la posta.



Spagna e Inghilterra dominano anche in lavagna per i premi individuali, con Lamine Yamal sugli scudi. Il giovane talento iberico è senza rivali per il premio di Miglior giovane, a 1,16 su bet365, e favorito anche per l’MVP del torneo, a 3 su Betflag, seguito dai compagni di squadra Rodri, a 3,50, e da Dani Olmo visto a 6, con Jude Bellingham a 11, primo degli inglesi. Lotta a due invece per il capocannoniere con ancora Dani Olmo, in pole a 1,30, su capitan Harry Kane, visto a 3,50, un testa a testa tra due giocatori entrambi a quota tre centri.