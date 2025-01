AFP via Getty Images

Europa League: il Besiktas batte l'Athletic Bilbao, la Lazio può allungare in classifica

Paolo D'Angelo

29 minuti fa



Oltre alla Champions League, prosegue il programma dell'Europa League con il Besiktas che nella sfida contro l'Athletic Bilbao - capolista a pari merito con la Lazio - si è imposto con un netto 4-1, firmato Rashica, Rafa Silva e Joao Mario (Unai Gomez per gli spagnoli).



Ottime notizie per la Lazio che, domani sera, potrà allungare in classifica e portarsi al primo posto solitario a quota 19 punti. I biancocelesti dovranno, però, battere la Real Sociedad.