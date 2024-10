La fase a girone unico della competizione europea è entrata nel vivo con la seconda giornata. A tal proposito, i bookmakers hanno aggiornato le. Dopo il trionfo dell'Atalanta nella scorsa edizione, riuscirà un'altra italiana a vincere nuovamente l'ex Coppa Uefa? Ecco il

Quote vincente Europa League 2024 2025, le scommesse sulle favorite

, con Tottenham e Manchester United che offrono quote significativamente inferiori alla doppia cifra. Seguono Athletic Bilbao e la Roma che negli ultimi anni ha costantemente raggiunto le fasi finali del torneo. Dietro diverse outsider individuate dai bookies nelle quote vincitore Europa League, tra cui Real Sociedad, Lazio e Porto.

● ● ●

Quote Roma vincente Europa League 2025

Bookmaker Quote Roma vincente EL bet365 11.00 Snai 10.00 Goldbet 10.00 Sisal 9.00 Lottomatica 10.00

. I 'giallorossi' vantano un'ottima tradizione europea e hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo alla competizione che quest'anno si presenta con un nuovo format, in cui non sono più ammesse le compagini eliminate dalla Champions. Nella tabella che segue vi è il confronto quote Roma vincente Europa League tra cinque differenti operatori:Dal nostro confronto quote vincente Europa League 2025 emerge che(@11 rispetto alla media di @10 degli altri operatori).

● ● ●

Scommesse vincente Europa League, le quote sulla Lazio

Bookmaker Quote Lazio vincente EL bet365 11.00 Snai 10.00 Goldbet 12.00 Sisal 16.00 Lottomatica 12.00

La Lazio ha iniziato la nuova stagione con una rosa rinnovata, ricca di giovani talenti e un nuovo allenatore che predilige uno stile di gioco equilibrato che valorizza il lavoro degli esterni d'attacco. I bookmakers la vedono come una delle possibili sorprese per la vittoria dell'Europa League. Riusciranno i biancocelesti a conquistare il prestigioso trofeo? Ecco il parere di cinque differenti operatori nel confronto quote Lazio vincente Europa League:

● ● ●

I migliori bookmakers per scommettere sull'Europa League

● ● ●

Domande frequenti sull'antepost vincente Europa League

Come posso scommettere sul vincente Europa League?

Numerosi bookmakers ADM, anche i nuovi siti di scommesse , presentano nelle proprie piattaforme la sezione Antepost. Solitamente occorre cliccare sulla competizione desiderata, scegliere la sezione 'Antepost' e piazzare la puntata.

Quali sono i migliori siti per scommettere sull'Europa League?

Tra i migliori siti scommesse per puntare sull'Europa League consigliamo Betsson, Snai, Lottomatica e Sisal che presentano un ampio parco quote sulla competizione e interessanti offerte da sfruttare.

Chi vincerà l'Europa League secondo i bookmakers?

I bookmakers sono convinti che sarà tra Tottenham e Manchester United la squadra vincitrice dell'Europa League 2025. Tuttavia, non è da sottovalutare la Roma, che è considerata dai bookies come una potenziale terza incomoda.