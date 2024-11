Lazio-Ludogorets LIVE, le formazioni ufficiali: Dia e Pedro dal 1', occasioni Noslin e Tchaouna

Getty Images

Lafin qui non ha sbagliato nulla nella League Phase di Europa League: prima a punteggio pieno con 4 vittorie nelle prime 4 partite, davanti ad un drappello di formazioni che inseguono a quota 10 punti (Ajax, Galatasaray, Eintracht Francoforte, Anderlecht e Athletic Club). I biancocelesti ospitano il, squadra bulgara di Razgrad che fin qui ha fatto solo un punto a Plzen, 0-0 in casa dei cechi del Viktoria.L'attacco è guidato da, che rileva Castellanos davanti a. Sulle fasce ecco l'esperienza die uno scalpitante, mentre Lazzari riposa a vantaggio dida terzino destro eè confermato al centro della difesa al fianco di Gila e davanti al portiere di coppa Mandas. Nel Ludogorets da segnalare la presenza in campo dal 1' dell'ex Palermo Ivajlo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lazio-Ludogorets in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni: Bonmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son; Gropper, Naressi, Duarte; Chochev, Marcus, Seco. All. Jovićević