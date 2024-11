AFP via Getty Images

Proteste Lazio: Isaksen giù in area, il Var richiama l'arbitro ma niente rigore. Baroni furioso

Redazione CM

21 minuti fa

2

Episodio da moviola a un quarto d'ora dalla fine di Lazio-Ludogorets: Isaksen in area anticipa Marcus e va giù, l'arbitro lascia correre tra le proteste ma dopo pochi secondi, a gioco fermo, viene richiamato dal Var per valutare l'entità del contatto.



Le immagini scorrono sullo schermo, il contatto sembra esserci ma la revisione non porta ad un cambio di decisione. Fischi dell'Olimpico per il fischietto croato Strukan.



Matteo Petrucci, bordocampista di Sky, ha riferito la reazione dell'allenatore biancoceleste Baroni: "Davvero infuriato. Sta protestando col quarto uomo dopo aver già protestato con l’arbitro. Raramente, anzi mai l’abbiamo mai visto così arrabbiato"