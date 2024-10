AFP via Getty Images

Esordio casalingo per lanella nuova. Dopo aver cominciato alla grande il suo percorso europeo di quest'anno, con il netto 0-3 ad Amburgo contro la Dinamo Kiev,i biancocelesti si preparano a giocare la prima partita in casa contro il. L'obiettivo per gli uomini di Baroni è di mantenere la vetta della classifica generale, dando continuità ai risultati e alla qualità del gioco espressi anche in campionato. Per farlo però il tecnico avrà bisogno dell'apporto di energie di tutta la rosa; per questo in coppa si prospetta un nuovo turnover come avvenuto mercoledì scorso.

Per il nuovo allenatore della Lazio non ci sono riserve nella sua rosa: lo ha dimostrato avendo già in questi primi due mesi di impegni impiegato di fatto tutti i giocatori di movimenti a disposizione (manca solo Gigot, fuori per problemi fisici). In ogni caso, rispetto alla trasferta di Torino di due giorni fa, giovedì, considerando anche la squalifica di Noslin e la non utilizzabilità di Castrovilli. In difesa restano da valutare le condizioni di Patric, rientrato dal problema muscolare avuto proprio contro la Dinamo Kiev una settimana fa. In attacco, Dia potrebbe stavolta osservare un turno di riposo.

Lazio - Nizza, come tutto il resto dell'Europa League, sarà trasmessa in TV in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In streaming il match sarà visibile tramite l'app di Sky Go e su NOW TV.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All. Baroni

Bulka; Dante, Ndayishimiye, Bombito; Clauss, Pablo Rosario, Boudaoui, Ali Abdi; Bouanani, Guessand, Boga. All. Haise