Non solo Roma e Lazio, nella terza giornata di Europa League sono in programma altre 13 partite che si giocheranno tra le 18.45 e le 21., la Real Sociedad è in trasferta con il Maccabi Tel-Aviv e l'Eintracht Francoforte ospita i lettoni dell'RFS.- Tra le sfide delle 21 quella da cerchiare in rosso è il big match tra Fenerbahçe e Manchester United, con Josè Mourinho che affronterà gli inglesi da ex e i Red Devils ancora senza vittorie. Da seguire anchee Porto-Hoffenheim. Impegni casalinghi per il Tottenham che affronterà l'Az Alkmaar, e per l'Anderlecht che sfiderà il Ludogorets.. Le altre squadre a punteggio pieno, oltre alla Lazio, sono Lione, Tottenham, Steaua Bucarest e Anderlecht.

