Europa League in streaming solo su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

Archiviata la sosta per le, è già tempo di rituffarsi nelle emozioni dellee, in particolare,e, come è subito stato chiaro grazie al nuovo formato, in questa rinnovata competizione ogni punto, ogni gol vale. Le italiane ci sono ma si approcciano al terzo match con sentimenti opposti. Lavola, è a punteggio pieno e ha impattato al meglio con l’impegno europeo. Stenta ancora invece ladi, ancora a 1 punto, già spalle al muro per rialzarsi e riprendere la corsa alla prossima fase del torneo.

Saranno in campo entrambei giallorossi ospitano lai biancocelesti invece fanno visita al. Ma il programma è pieno di big match come quello traCome detto, in vetta alla classifica c’è proprio la. Sei punti come quelli diPiù attardate invece alcune delle sicure protagoniste della competizione comeMa nell’Europa League 2024/25 c’è sempre tempo per recuperare e strappare il pass per gli ottavi. È cambiato tutto infatti: prima di arrivare a giocarsi la finale e la coppa,Ogni team gioca un totale di 8 partite, due in più del passato e, tirate le somme, si stila unache permetterà alle prime otto di essere già agli ottavi, a quelle che si classificano dalla 9^ alla 24^ di andare ai playoff e obbligherà le restanti ad essere eliminate.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui l'Europa League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Spettacolo assicurato insomma grazie all’Europa League.Oltre a questa, su NOW si vedono in esclusiva – per il triennio 2024/2027 tutta lagrazie a Diretta Gol eNon vi basta? Ci sono anche, laoltre al meglio di. Senza dimenticare le esclusive di

Per entrare nella famiglia di NOW occorre, scegliere ilregistrarsi, creando il proprio account, e infine scegliere tra i due piani di abbonamento.con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari asalvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Dopodiché, salvo disattivazione, l'offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese a 24,99 euro mensili.