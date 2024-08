AFP via Getty Images

Europa League: le fasce per il sorteggio con tutte le possibili rivali di Roma e Lazio

Redazione CM

42 minuti fa

1

Dopo i sorteggi di ieri, che hanno definito le avversarie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna in Champions League, oggi tocca all'Europa League. Nella serata di ieri si sono definite le ultime qualificate che accedono dagli spareggi e si è dunque completato il quadro per i sorteggi.



LE ITALIANE - Saranno coinvolte nel sorteggio in programma oggi - venerdì 30 agosto - due squadre italiane: Roma e Lazio. Le due romane aspettano di sapere quale sarà il loro destino e quali avversarie le saranno messe davanti. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per il sorteggio di oggi con la divisione in fasce delle squadre di Europa League: